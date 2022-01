Portugal com recorde de 40.945 novos casos de covid-19. Morreram 20 pessoas

Leia Também Covid-19: Certificados já integram reforço e validade passa a 9 meses

Portugal registou mais 40.945 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, conforme indica o relatório de situação divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS). É o valor mais elevado de sempre de infeções diárias, causado pela disseminação da variante ómicron por todo o mundo.De acordo com a informação divulgada esta quarta-feira pela DGS, o número de casos ativos aumentou em 7.443 pessoas para um total de 276.894. O aumento das infeções ativas abaixo dos novos casos deve-se à recuperação de 33.482 doentes. Desde o início da pandemia, contabilizam-se já 1.438.268 recuperados no país.A generalidade das pessoas infetadas está a recuperar em casa. Há, no entanto, mais 71 pessoas internadas, elevando para 1.635 o número total de hospitalizações, um máximo desde março do ano passado. Destes, 167 estão nos cuidados intensivos (mais 14 do que há um dia).Em termos regionais, o Norte é pelo segundo dia consecutivo o que regista maior número de novos casos -- 15.943 --, tendo morrido cinco pessoas. Já em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), tendo registado 15.293 novos casos e 14 mortos.Só no Algarve houve mais vítimas mortais (uma), sendo que o número de casos na região foi de 1.241. No Centro, contabilizaram-se 4.850 infeções e no Alentejo 1.133. Já nas regiões autónomas, a Madeira registou 2.046 casos e os Açores 439 infeções.(Notícia atualizada às 14:45)