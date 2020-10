O total de infetados com a covid-19 em Portugal subiu para 112.440, o que traduz um aumento de 2.988 casos em 24 horas, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 22 de outubro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).



No que respeita aos óbitos, há a lamentar mais 31 vítimas mortais devido ao novo coronavírus, que elevam o total de óbitos para 2.276. Ontem tinham sido anunciadas 16 mortes. Este é o dia com mais mortes devido à doença desde 24 de abril.





A taxa de letalidade, que compara os óbitos com o total de infetados, baixou dos 2,05% da véspera para 2,02%, o menor valor desde 29 de março.









A DGS dá ainda conta de mais 1.349 doentes recuperados, para um total de 65.880. Ontem tinham sido dados como recuperados mais 1.293 pacientes.



Os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 1.519, para um novo máximo de 44.284, que correspondem a 39,38% do total de casos.



Internamentos em novo máximo, mas doentes graves diminuem

O número de doentes internados aumentou em 53, fixando um novo máximo desde o início da pandemia nos 1.418.



No entanto, após 12 dias de subida, os doentes graves desceram em dois, para 198 pacientes nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).











Norte com mais de metade dos casos pelo nono dia

O Norte voltou a ser a região com mais novos contágios - 1.516 - e pelo nono dia consecutivo representou mais de metade dos casos reportados no país. O Norte contabiliza agora 46.391 casos.



Lisboa e Vale do Tejo (LVT) somou mais 918 infeções, elevando o total da região para 51.313.



Dos restantes casos registados nas últimas 24 horas, 364 foram no Centro, 53 no Alentejo, 38 no Algarve. Nos Açores foram reportados mais dois contágios e na Madeira mais oito.



O Norte liderou também no número de novos óbitos, com 14 vítimas mortais. Lisboa e Vale do Tejo registou nove mortes, o Centro somou mais cinco óbitos, o Alentejo mais dois e o Algarve mais um.



O Norte superou a fasquia das mil mortes, registando agora 1.001 vítimas mortais. Em Lisboa e Vale do Tejo o total de óbitos ascende a 913, enquanto no Centro cifra-se em 290. No Alentejo há 33 vítimas mortais, no Algarve existem 24 e nos Açores 15. Na Madeira ainda não foi registado qualquer óbito.





(notícia em atualização)