Marta Temido antecipa "dias complicados" no SNS e admite medidas adicionais

Leia Também Pandemia não alterou recurso do SNS ao privado

Marta Temido, a ministra da Saúde, reconheceu que "os próximos dias serão complicados e com pressão no Serviço Nacional de Saúde", especialmente na zona norte.A ministra revelou que os hospitais do SNS têm capacidade total de 21 mil camas, mas destas, 19.700 são consideradas para responder à pandemia, nos chamados hospitais gerais - não especializados, como o IPO. Porém, para a contabilização das camas, contam as de enfermaria médico-cirúrgicas, que são 17.700."Algumas camas de Unidades de Cuidados Intensivos tem que estar sempre reservadas para doentes coronários ou casos específicos e muito graves de doença", explicou a ministra.Para responder à situação em Lousada, Paços de Ferreira e Felgueiras, "está a ser montado neste momento um hospital de campanha no perímetro do hospital de Penafiel".Temido revelou que o SNS aceitou a disponibilidade da Cruz Vermelha para fornecer testes rápidos de antigénio. Serão 500 mil testes distribuídos em tranches que serão usados conforme uma norma que será publicada até domingo.O Conselho de Saúde Pública esteve reunido e, entre as recomendações dos conselheiros, destacam-se a necessidade de reformular o modelo de comunicação, maior aposta na prevenção, necessidade de proteger os mais vulneráveis como as crianças ou idosos, recuperar humanização dos cuidados, manter os profissionais de saúde motivados, equilibrar todas as respostas em saúde.A ministra da Saúde admitiu ainda aplicar novas medidas, e devido à "gravidade da situação epidemiológica de todo o contexto europeu", marcou nova reunião para a semana de análise do que pode ser feito "nesta fase tão distinta da primeira fase da pandemia".De acordo com a ministra, há 63 escolas com surtos ativos no país.Questionada sobre a taxa de ocupação dos hospitais, Marta Temido recuperou as taxas gerais. Há 1.418 camas ocupadas no SNS com doentes Covid-19, entre enfermaria geral e unidades de cuidados intensivos numa capacidade de camas de hospital geral de 18.035 camas.Ao dia de ontem, havia 107 surtos ativos em lares de idosos. Estão distribuídos entre 29 no Norte, 17 no Centro, 49 em Lisboa e Vale do Tejo, 4 no Algarve, e 8 no Alentejo. Ao todo, há cerca de 1.400 utentes e 570 funcionários que testaram positivo.