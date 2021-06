Portugal já tem 29% da população vacinada contra a Covid-19 e 46% já tem a primeira dose

Portugal conta já com 29% da população portuguesa vacinada contra a Covid-19 e 46% já recebeu a primeira dose da vacina, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) no seu relatório da vacinação.



96% da população entre os 65 e os 79 anos já foi vacinada com a primeira dose e 59% já conta com a vacinação completa. 73% da população entre os 50 e os 64 recebeu a primeira dose da vacina e 43% está totalmente imunizado.

Mais de 4,6 milhões de portugueses (4 688 551) receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, mais 338 623 do que na semana passada, e quase três milhões (2 947 718) têm a vacinação completa, sublinhou a DGS.