Portugal paga 54,5 milhões à Pfizer por vacinas contra covid. Entregas muito atrasadas

O contrato firmado pelo Estado português com a farmacêutica Pfizer para a compra de mais de quatro milhões de doses da sua vacina contra a covid-19 prevê o pagamento de cerca de 54,5 milhões de euros.O contrato publicado no portal BASE refere que Portugal paga 54.489.660 euros pela aquisição de 4.540.805 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech. A este montante acresce IVA à taxa de 6%. O preço unitário das doses é de 12 euros, valor que se aplica a todos os Estados-membros da União Europeia.O calendário de entrega das doses é que está longe de ser cumprido, tal como na generalidade dos países da União Europeia (UE), o que levou a intensas discussões entre Bruxelas e a farmacêutica.De acordo com o contrato, ainda no último trimestre do ano passado Portugal deveria ter recebido 567.601 doses e até ao final de março a Pfizer deveria ter entregue mais 908.161 doses, num total de 1.475.762 doses, que permitiriam - sem qualquer desperdício - a imunização por completo de quase 738 mil pessoas.No segundo trimestre estão previstas chegarem mais 1.362.342 doses e entre julho e setembro outras 1.702.801 doses.No entanto, até domingo passado, o total das doses de vacina recebidas por Portugal, incluindo as da Pfizer mas também as da Moderna e da AstraZeneca, era de 1.034.970. Ou seja, um valor inferior ao total acordado com a Pfizer até final do mês.Os dados divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) dão conta de que já foram administradas 885.109 doses das vacinas contra a covid-19. Deste total, 618.393 foram primeiras doses e 266.716 segundas doses.Nos últimos sete dias, foram administradas 190.812 doses, a uma média diária de 27.258 inoculações.