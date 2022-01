Portugal regista 38.136 novos casos de covid-19 e 33 mortes

Depois de três dias a registar mais de 40 mil novos casos de covid-19 por dia, nas últimas 24 horas foram 38.136 os casos positivos apurados em Portugal, de acordo com o relatório de situação divulgado este sábado pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Foram também registadas mais 33 vítimas mortais.

O número de doentes internados é agora de 1.733, mais 34 do que ontem, enquanto em cuidados intensivos está mais uma pessoa do que na sexta-feira, num total de 163.





Em termos regionais, o Norte voltou a ser a região com mais novos casos (14.899), tendo sido registada a morte de 12 pessoas. Já na região de Lisboa e Vale do Tejo foram registados 13.585 novos casos e 14 vítimas mortais por covid-19. Na região Centro contabilizaram-se mais 4.649 novas infeções e cinco mortes. No Alentejo e na Madeira registaram-se também mais uma morte em cada uma destas regiões.O número de casos ativos aumentou em 10.036, ultrapassando agora os 300 mil (309.633). Foram ainda contabilizados, nas últimas 24 horas, mais 28.067 recuperados, elevando para 1.523.800 o número de pessoas que recuperou até agora da doença.A incidência é agora de 3.813,6 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes a nível nacional e de 3.796 casos só no Continente.O R(t) está nos 1,19 quer a nível nacional quer no Continente.