Portugal regista 40.090 novos casos de covid-19 e 34 mortes

Portugal registou mais 40.090 novos casos de covid-19 e mais 34 mortos, nas últimas 24 horas, conforme indica o relatório de situação divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Este é o número de vítimas mortais mais elevado desde 3 de março de 2021.De acordo com a informação disponbilizada pela DGS, a maioria das pessoas infetadas com covid-19 está a recuperar em casa. No entanto, continua a haver 1.699 pessoas internadas e, dessas, 162 estão nos cuidados intensivos, não se tendo registado alterações nestes valores nas últimas 24 horas.Em termos regionais, o Norte voltou a ser a região com mais novos casos (15.914), tendo morrido 12 pessoas. Já na região de Lisboa e Vale do Tejo, foram registados 14.513 novos casos e 13 mortos e, na região Centro, contabilizaram-se mais 4.589 novas infeções e quatro mortes.No Alentejo, há mais 1.207 novos casos e uma vítima mortal. No Algarve, foram registados mais 1.224 e uma vítima mortal. Na Madeira, morreu também mais uma pessoa e há registo de 2.193 novas infeções. Já na região autónoma dos Açores registaram-se 450 novas infeções e não há registo de novas vítimas mortais nas últimas 24 horas.O número de casos ativos aumentou em 12.632 para um total de 299.597. Foram ainda contabilizados, nas últimas 24 horas, mais 27.424 recuperados.Notícia atualizada