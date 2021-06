Portugal regista 890 casos em dia sem mortes

Portugal registou nas últimas 24 horas 890 novos casos de covid-19, segundo o boletim divulgado hoje pela Direção-Geral de Saúde (DGS). É o valor mais alto desde 6 de março.O mesmo boletim informa ainda que não foi registada qualquer morte causada por covid-19 na terça-feira.

No que diz respeito à matriz de desconfinamento definida pelo Governo, o país aproximou-se ligeiramente do quadrante verde devido a uma ligeira queda do ritmo de transmissibilidade do vírus.



O Rt nacional está agora a 1,05, enquanto no continente o índice de transmissibilidade é de 1,07 -, o que indica um ligeiro crescimento da pandemia, embora desacelerado face ao valor registado na semana passada a nível nacional (1,07) e continental (1,08).





A incidência é, ainda assim, mais alta e fixa-se nos 74,8 casos por 100 mil habitantes para a totalidade do país e 73,6 casos por 100 mil habitantes no continente. Na semana passada o país registava valores na ordem dos 66,4 a nível nacional, e 63,7 para o continente.





O mesmo relatório dá ainda conta de um aumento da taxa de esforço hospitalar que passa a concentrar em enfermaria 307 pessoas, mais 11 do que no dia anterior, e mais quatro pessoas nas unidades de cuidados intensivos que tratam agora 70 doentes.





Recuperadas, contudo, estão mais 525 pessoas – 813.489 desde o início da pandemia -, o que deixa subir o número de casos ativos em 365, para os 23.996.



Lisboa perto dos 600 casos

Lisboa e Vale do Tejo volta a registar o valor mais alto de novos casos de infeção. Foram 591 nas últimas 24 horas, o que corresponde ao valor mais alto desde 25 de fevereiro.



No Norte do país foram registados 140 novas infeções, enquanto no Centro foram identificadas mais 61, 41 no Alentejo e 27 no Algarve.



Nas regiões autónomas, a Madeira volta a apresentar o número mais baixo do país com 5 novos casos. Os Açores contabilizaram 25.