Portugal soma 1.135 casos e 11 mortes por covid-19. Rt sobe e incidência cai

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 1.135 casos de covid-19 e 11 mortes, de acordo com o boletim divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Nas últimas 24 horas, foram registados mais 24 internamentos, elevando para 768 o número de pessoas internadas. Já o número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos baixou para 154, menos três face aos números deste domingo.Dos 1.135 novos casos confirmados, que elevam para 1.004.470 o número total de casos já registados desde o início da pandemia, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que concentrou o maior número de novos casos (411), seguida pelo Norte (376 casos).Lisboa e Vale do Tejo concentrou também o número mais elevado de mortes nas últimas 24 horas. Das 11 mortes que constam do boletim desta segunda-feira, quatro foram contabilizadas nesta região.A informação atualiza ainda a matriz de risco. O R(t) subiu ligeiramente face aos dados anteriores, passando para 0,96, tanto a nível nacional como no continente. Já a incidência baixou face aos dados da última atualização da matriz: a nível nacional são contabilizados 314,5 casos de infeção por cem mil habitantes (contra os 319,9 da incidência anterior) e de 318,8 casos por cem mil habitantes no continente (contra os 324,6 da última atualização).(notícia atualizada)