Nova Zelândia volta a confinar após primeiro caso de covid-19 desde fevereiro

Jacinda Ardern, que marcou uma conferência de imprensa após o aparecimento desta nova infeção. Toda a região de Coromandel ficará em confinamento durante sete dias.Como reação a este anúncio, os juros da dívida do país caem o máximo desde março deste ano (-10 pontos base para 1,72%) e o dólar neozelandês perde mais de 1%, numa altura em que é também esperada um aumento das taxas de juro diretoras por parte do banco central do país, que poderá ser anunciada nesta quarta-feira.

"Avançar com força e cedo tem resultado para nós", disse Ardern na conferência de imprensa, que assumiu que esta pessoa estava infetada com a variante Delta.A Nova Zelândia tem conseguido conter a propagação do vírus contra a covid-19 na sua comunidade, o que deu aso a que a economia recuperasse com mais força. Mas o abrandamento do seu plano de vacinação tem deixado o país vulnerável à pandemia.Até ao momento foram apenas administradas 2,5 milhões de vacinas contra a covid-19 no país e apenas 18,7% da população está totalmente vacinada. A título de comparação a vizinha Austrália, que assume um ritmo de vacinação igualmente lento, tem 21% da população totalmente vacinada. Portugal conseguiu, até ao momento, vacinar totalmente 68% dos cidadãos, de acordo com os dados do Our World in Data.Hong Kong anunciou um novo programa de confinamento para locais de médio-risco de propagação de covid-19 para os próximos 14 dias.Na Índia, onde o número de novos casos de covid-19 foi de 25.166 para um total de 432.079, o ritmo de vacinação está lento, sendo que apenas 8,9% da população está totalmente vacinada contra o vírus. Ainda assim, o país administrou um recorde de 8,8 milhões de doses num único dia.Também os EUA se propuseram a aumentar o ritmo de vacinação nos próximos dias, com o país a sofrer uma nova vaga de infeções com a variante Delta à cabeça.Em todo o mundo existiram 207,4 milhões de casos de covid-19 até agora registados, com as mortes a ultrapassarem a barreira dos 4,36 milhões. Até ao momento foram administradas 4,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.