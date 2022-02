Portugal regista mais 20.041 casos de covid-19 e 46 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta quarta-feira.Do total de 20.041 novas infeções, 6.831 foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, seguida pela região Norte, com 5.594 novos casos.Do total de 46 óbitos, a região Norte lidera com 16 mortes, seguidas pelo Centro e por Lisboa e Vale do Tejo, ambas com 12 mortes.No que toca a internamentos, há menos 129 pessoas hospitalizadas, totalizando agora 2.141. Também o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos recuou: há menos cinco pessoas internadas, reduzindo este indicador para 142.Este é o quinto dia consecutivo em que o número de casos ativos está a recuar. Há menos 352 casos ativos no país. Há mais 20.347 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.A incidência foi atualizada esta quarta-feira para 4.390,9 casos por cem mil habitantes a nível nacional e 4.385,9 casos no continente.Já o índice de transmissibilidade está nos 0,76 a nível nacional e nos 0,75 no continente.Estes números são conhecidos num dia em que as forças políticas e os especiliastas estiveram reunidos no Infarmed. Uma das conclusões saídas deste encontro é a de que o atual momento que o país atravessa é propício para aliviar medidas , mas ainda não de baixar as defesas, pelo que as máscaras deverão continuar a ser obrigatórias nos interiores públicos e no exterior, sempre que se verifiquem elevadas densidades de população.(notícia atualizada às 14:30)