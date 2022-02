INSA: “Sem mais medidas, haverá nova onda epidémica no outono”

Sem reforço vacinal e deixando a epidemia circular, com a população a perder a proteção que adquiriu ou porque se vacinou, ou porque contraiu a doença, verifica-se que em setembro,outubro, no próximo outono inverno, potencialmente poderá ocorrer uma nova onda epidémica.

O aviso foi deixado esta quarta-feira por Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, no encontro de peritos promovido pelo INFARMED em Lisboa.

Com a atual onda epidemiológica em clara fase descendente, "a realidade acabou por ficar abaixo mesmo do cenário melhor, o mais benigno, no que respeita à ocupação de camas em hospitais" e número de óbitos. Mas e como será o próximo inverno?

"Depende sempre das medidas implementadas, mas de forma global há um potencial de sazonalidade que se pode vir a formar para a covid 19", sublinhou o especialista.

No passado, relativamente a outras infeções respiratórias, os dados já mostram que há uma maior ocupação de camas e atividade epidemiológica, com doentes internados com infecção respiratória grave, no período outono inverno, pelo que será de esperar um padrão semelhante com a covid-19 e sem qualquer medida de mitigação, poderá levar a uma nova onda de infeções defendeu Baltazar Nunes.

(em atualização)