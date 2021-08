Portugal regista mais 2.217 casos de covid-19 e 13 mortes

2.571 novos casos.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2.217 casos de covid-19, elevando para 1,003 milhões o número de infeções desde o início da pandemia no país. No sábado, foi ultrapassa a marca de um milhão de infeções, depois de ter registadoLisboa e Vale do Tejo representam 37% do total de novos casos, comNo boletim deste domingo, registaram-se mais 13 óbitos, elevando o total para 17.562. Foi o número mais elevado de óbitos desde dia 10 de agosto. Quatro mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, e outras quarto no Norte.Estão 744 pessoas internadas - mais 17 que ontem e o maior aumento desde 2 de agosto -, estando 157 em estado mais grave, menos quatro pessoas estão, assim, em cuidados intensivos.Este domingo o boletim mostra mais mil recuperados, para um total deEstão, neste momento,(notícia em atualização)