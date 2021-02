Pandemia abranda 10% numa semana: Portugal regista mais 260 mortes e 5.540 novos casos de covid-19

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 5.540 casos de pessoas infetadas pela covid-19, o valor diário mais baixo desde 5 de janeiro, segundo os dados revelados esta terça-feira, 2 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 260 vítimas mortais no país, depois das 275 mortes reportadas no dia anterior.





O número de novos casose em termos da média móvel a sete dias regista-se umOs dados revelados hoje pela DGS mostram a quinta descida consecutiva no número de novos casos, ainda mais surpreendente, uma vez que às segundas-feiras o número de infeções reportadas desce sempre devido ao facto de muitos laboratórios estarem encerrados no fim de semana.

Quanto ao número de mortos este é valor mais baixo desde 25 de janeiro.Com os números conhecidos esta segunda-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias, o nível mais reduzido desde 21 de janeiro e bastante abaixo do valor mais elevado de sempre registado na passada quinta-feira perto dos 13 mil.



Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.602 novos casos por 100 mil habitantes, o que mantém o país com o nível de infeções dos mais elevados em todo o mundo. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que sextuplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.

Recorde de recuperados e casos ativos com maior descida de sempre

Pela positiva, o relatório da DGS mostra um recorde no número de pacientes dados como recuperados. Os 17.572 doentes recuperados superam por larga margem o anterior máximo de 14.014 e elevam o total de recuperações para 551.956 .





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 12.203, a maior queda num só dia, para 166.888, o menor número desde 23 de janeiro.