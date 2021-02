Em 14 dias Lisboa teve mais casos do que nos primeiros 8 meses da pandemia. Veja no mapa como está o seu concelho

Em 229 municípios o número de casos por 100 mil habitantes aumentou face aos valores de 18 de janeiro, enquanto em cinco manteve-se igual e nos restantes 74 diminuiu.

A evolução da pandemia continuou a agravar-se entre 13 e 26 de janeiro com mais 19 municípios em risco extremo , elevando o total para 234. Estes dados, divulgados segunda-feira pela DGS, ainda não abrangem os quatro dias consecutivos de redução de novos casos.Tendo em conta a população estimada pelo INE para cada concelho, o Negócios calculou quantas novas infeções foram detetadas nestes 14 dias.Assim, em 26 municípios a média diária de novos casos superou a centena, apresentando mais de 1.400 contágios entre 13 e 26 de janeiro. Há ainda mais nove concelhos acima de um milhar de novas infeções neste período.Sendo o concelho mais populoso do país, Lisboa regista o maior número de novas infeções detetadas: 10.012. Este número supera todos os casos detetados no município nos primeiros oito meses da pandemia.O município da capital tem vindo a assistir a um aumento acentuado de contágios. Se a 27 de dezembro Lisboa registava 2.252 novos casos nos últimos 14 dias, volvido um mês esse valor mais do que quadruplicou.A região da capital concentra, aliás, os municípios com mais novas infeções de 13 a 26 de janeiro.Mesmo tendo em conta que muitos destes concelhos são dos que têm mais população, constata-se que a Área Metropolitana de Lisboa (AML) apresenta números muito superiores do que a Área Metropolitana do Porto (AMP), onde se encontram igualmente vários dos maiores municípios.Atrás de Lisboa surge Sintra, segundo concelho com mais habitantes do país, que supera os oito mil novos contágios. Seguem-se Loures, Amadora e Odivelas.O primeiro município fora da AML surge na sexta posição, ocupada por Vila Nova de Gaia, que é o terceiro concelho com mais residentes. Segue-se Coimbra e depois mais três concelhos da AML: Cascais, Almada e Oeiras.Já o Porto ocupa apenas a 16.ª posição, atrás de Braga, Guimarães, Seixal, Setúbal e Vila Franca de Xira.Dos 35 concelhos com mais de mil novos casos em duas semanas, 12 têm uma população inferior a 100 mil habitantes.Nestas duas semanas são 221 os concelhos que identificaram pelo menos uma centena de novas infeções, o que corresponde a 71,7% dos 308 municípios do país.E foram apenas 15 os concelhos a reportarem menos de uma dezena de novos casos.Já todos os municípios do país contabilizaram pelo menos uma infeção, depois do primeiro caso detetado no Corvo.Nestas duas semanas, apenas o concelho açoriano de Velas não reportou qualquer caso.