Portugal regista mais 436 casos de covid-19 e um óbito

Portugal registou esta quinta-feira mais 436 casos de infeção e uma morte por covid-19, segundo o boletim diário da Direção Geral de Saúde (DGS).



Internados nos hospitais, Portugal apresenta esta quinta-feira menos uma pessoa. É o terceiro dia consecutivo em que o número de internados desce, contabilziando-se um total de 244 camas ocupadas no país.



Em estado agravado estão ainda 70 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos dos hospitais (UCI), menos uma do que na quarta-feira. Desde dia 3 de maio que Portugal não regista aumentos neste indicador.





Foram registados, ainda assim, um total de 340 recuperados da doença, o que eleva o número de casos ativos em 95 para os 21.969. Já a morte registada esta quinta-feira eleva o total de vítimas da doença em Portugal para os 16.999.





Em vigilância estão agora menos 507 contactos do que na quarta-feira, para um total de 19.111. Em termos absolutos, Portugal já registou 840.929 casos de infeção.





O ritmo de transmissibilidade da doença, medido através do Rt, mantem-se a valores desta quarta-feira, ou seja 0,93 no país e 0,92 quando contabilizado apenas o continente. O Rt é calculado pelo Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), e diz respeito a valores apresentado até aos últimos cinco dias.





Já a incidência a 14 dias por 100 mil habitantes é de 51 novas infeções no caso do total do país, enquanto no continente o valor baixa para os 48,7 casos – bem abaixo dos 120 necessários para manter ou avançar no plano de desconfinamento.





Norte permanece a região com mais infeções

Ao nível regional, o Norte continua a ser a região com maior número de novos casos contabilizados diariamente, apresentando esta quinta-feira mais 167 infeções. Esta é também a região com maior número de casos ativos no país, que ascende agora aos 337.877.





Já Lisboa e Vale do Tejo (LVT), apresenta o segundo maior número de novos casos diários, com 128 novas infeções. É também aqui que se contabiliza a única morte das últimas 24 horas.





No Centro foram registados mais 47 casos de infeção, 31 no Algarve e 29 nos Açores. Já Alentejo e Madeira são as regiões com um menor número de novos casos nas últimas 24 horas com 19 e 15 novas infeções, respetivamente.

(notícia em atualização)