Portugal regista mais 559 casos e 3 mortes por covid-19. Rt e incidência voltam a subir

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 559 casos de infeção por covid-19 em todo o território nacional, segundo dados do boletim diário da Direção Geral da Saúde. É o maior valor desde 22 de abril. O Rt continua a subir e o país está mais perto da zona amarela da matriz.





O relatório dá ainda conta de 3 mortes devido à doença.





Sexta-feira é dia de atualização no que diz respeito aos dois componentes da matriz estipulada pelo Governo e que dita o desconfinamento. O Rt, que dita o ritmo de transmissibilidade da doença no país alcançou o valor de 1,03 (tanto para o continente como para todo o território nacional), o que indica uma fraca aceleração no crescimento da pandemia. É, contudo, importante ressaltar que o cálculo da DGS para o Rt contempla dados de há cinco dias.





Já a incidência permanece controlada no patamar dos 52,6 casos por 100 mil habitantes numa média a 14 dias. Só para o continente, o valor desce para os 49,5. No geral, o país está mais perto da zona amarela.









Apesar do aumento expressivo do número de casos, o país apresenta uma diminuição da taxa de esforço dos serviços de saúde que têm agora mais uma cama vaga em enfermaria e 3 nas unidades de cuidados intensivos (UCI). No total, estão ocupadas 207 com doentes internados por covid-19, das quais 55 com pacientes num estado agravado.





O relatório da DGS avança ainda a recuperação de 462 doentes (recuperaram já 804.984 desde o início da pandemia), o que face ao número de novos casos eleva o número de casos ativos em 94, para os 22.287.





Em vigilância estão agora 844.288 novos contactos, mais 790 do que na quinta-feira.





Três mortes fora de Lisboa e Vale do Tejo

Das três mortes registadas nas últimas 24 horas, nenhuma foi em Lisboa e Vale do Tejo que é, ainda assim, a região com o maior aumento no número de novos casos. A região da capital dá conta de 277 novas infeções.





Em vez disso, o Norte regista uma das mortes e 166 novas infeções. O Centro dá também conta de uma morte e 37 novos casos, enquanto o Algarve regista o último óbito do dia por covid-19 e mais 22 infeções. O Alentejo é a melhor região do país, com apenas cinco novos casos.





Nas regiões autónomas está pior a Madeira com 32 novos casos face aos 20 reportados nos Açores.