Portugal regista mais 600 casos de covid-19 e 7 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira.Do total de 600 casos reportados neste boletim, a maior concentração de infeções regista-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (189 casos) e na região Norte (183 casos).Dos sete óbitos, dois deles foram contabilizados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Há ainda registo de duas mortes na região Norte do país e outras duas no Algarve.O número de internamentos devido à covid-19 está agora nos 399, uma descida de 21 internados face aos números do boletim anterior. Relativamente aos internamentos em unidades de cuidados intensivos, há menos cinco pessoas internadas, reduzindo este número para 74.Há mais 1.331 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas. Desde que a pandemia chegou a Portugal, o número de pessoas recuperadas da covid-19 totaliza 1.019.266.(notícia atualizada às 14h13)