Portugal soma 230 casos de covid-19 e uma morte nas últimas 24 horas

Leia Também Portugal com 599 novos casos de covid e dois mortos

Portugal regista mais 230 casos de covid-19 e uma morte nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira, dia 27 de setembro.Dos novos casos contabilizados esta segunda-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 78 casos, seguida pela região Norte do país, com 54 casos. Desde o dia 17 de maio que não era contabilizado um número tão baixo de novos casos de infeção.Nas últimas 24 horas há registo de mais 479 pessoas recuperadas da covid-19.Relativamente à distribuição dos casos em internamento, há mais cinco pessoas internadas em Portugal, subindo para 420 o número de pessoas internadas devido à covid-19. Há registo de menos quatro pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, que totalizam agora 79 internamentos.Segundo a matriz de risco atualizada esta segunda-feira, a taxa de incidência de infeções pelo SARS-CoV-2 caiu, nos nos últimos 14 dias, no continente e a nível nacional. Em Portugal continental, a taxa de incidência diminuiu de 129,7 para 113,5 e, a nível nacional, baixou de 127,3 para 111,6 casos.Já o índice de transmissibilidade (Rt) subiu, passando de 0,82 para 0,84 no continente e de 0,83 para 0,84 a nível nacional.