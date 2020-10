Portugal registou mais 1.278 casos de covid e mais 10 óbitos

No que concerne ao número de casos ativos, há mais 788 casos ativos do que ontem. Assim, o total de casos ativos surge agora fixado em 28.967, o valor mais elevado desde a eclosão da crise pandémica.



Recorde-se ainda que, em meados de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, antecipava como provável que, na semana seguinte, fosse superada a barreira de mil novos casos por dia dada a deterioração da crise sanitária. Isso não aconteceu nessa altura, porém regista-se agora. Até esta fase e além do dia 10 de abril, apenas a 31 de março (+1.035 casos) havia sido ultrapassada a fasquia das mil novas infeções.No que concerne ao número de casos ativos, há mais 788 casos ativos do que ontem. Assim, o total de casos ativos surge agora fixado em 28.967, o valor mais elevado desde a eclosão da crise pandémica.Nota ainda para a evolução do número de doentes internados. Há mais 37 pacientes internados (o total sobe para 801, que configura o número mais alto desde 9 de maio) do que na quarta-feira, enquanto nos doentes internados em cuidados intensivos houve um aumento de 11 para 115 (o número mais elevado desde 16 de maio). Média diária de novos casos nos últimos 7 dias atinge máximos

O aumento de novos casos confirmados de covid-19 face a ontem elevou a média diária de novas infeções pelo coronavírus nos últimos sete dias para o valor mais alto até agora registado, de 876,9 casos.



Já o valor acumulado nos últimos 14 dias, por 100 mil habitantes - um indicador relevante já que é usado por diversos países e entidades para medir o nível de propagação do vírus - escalou dos 104,81 registados na quarta-feira para 110,51 nesta quinta-feira, valor este que também representa o mais alto até agora observado.







Foram contabilizados mais 1.278 novos casos de covid-19 em Portugal ao longo das últimas 24 horas, o que faz deste o segundo dia com maior crescimento de infeções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia - só a 10 de abril foi registo um aumento maior de novos casos (+1.516 casos). Esta variação eleva para 82.534 o total de casos confirmados no país.De acordo com o boletim diário divulgado pela Direção Geral de Saúde, foram ainda registados mais 10 óbitos comparativamente com o que se verificava esta quarta-feira, pelo que a pandemia já vitimou 2.050 pessoas em Portugal.A evolução do número de novos infetados não surge de forma surpreendente, uma vez que o próprio secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, tinha esta manhã revelado, durante uma visita ao hospital de Braga e citado pelo JN, que nas últimas 24 horas tinham sido contabilizados mais de mil novos casos, com o governante a avisar que "temos de nos preparar para o que aí vem".