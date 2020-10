Vieira da Silva: "País dificilmente pode viver em confinamento total e generalizado"

segundo dia com maior crescimento de infeções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia - só a 10 de abril foi registado um aumento maior de novos casos (+1.516 casos).

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garante que o país não vai poder voltar ao confinamento total. Declarações que são feitas no dia em que Portugal voltou a ultrapassar a fasquia dos mil novos casos diários de infeção por covid-19."Para a semana é o momento de rever as regras", afirmou a ministra após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, quando questionada sobre as medidas de combate à pandemia.O número de pessoas infetadas com covid-19 continua a aumentar e, nas últimas 24 horas, registaram-se 1.278 novos casos . É o

"Os números que estamos a conhecer são os que tínhamos previsto até que acontecessem já há alguns dias", referiu Mariana Vieira da Silva na conferência de imprensa, garantindo ainda que serão tomadas as "medidas necessárias para cada momento e nunca tomaremos medidas que não consideremos necessárias".



"Teremos sempre a possibilidade de recuar. A disponibilidade de revisão das medidas é total", notou, salientando, porém, que o "país dificilmente pode viver com o cenário de confinamento total e generalizado como aquele que vivemos".