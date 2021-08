Portugal soma 1.126 casos por covid-19. Há seis mortes, um mínimo desde 27 de julho

Leia Também Marcelo defende máscaras até meados de setembro

Portugal registou 1.126 novos casos de covid-19 e seis mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim revelado esta segunda-feira, 23 de agosto, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região Norte concentrou o maior número de novos casos (462), seguido pela região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram detetados 321 casos nas últimas 24 horas (um mínimo de 16 de julho).O boletim dá conta de seis mortes, duas em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Norte e ainda um óbito na região Centro e outro no Algarve. O número de óbitos desta segunda-feira é o mais baixo desde dia 27 de julho.Nas últimas 24 horas foram internadas mais 25 pessoas, elevando o número de internamentos para 733. Uma pessoa saiu dos cuidados intensivos, reduzindo para 151 o número de pacientes internados nestas unidades. Há registo de mais 1.043 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas.O boletim da DGS atualiza a matriz de risco esta segunda-feira. A incidência baixou a nível nacional, passando dos 312,3 para 310,4 casos de infeção por covid-19 por cem mil habitantes.Também a incidência no continente baixou para 314,6, contra a anterior incidência de 316,6 casos por cem mil habitantes no continente.O R(t), o índice de transmissibilidade da doença, manteve-se nos 0,98, tanto a nível nacional como no continente, o mesmo valor verificado na atualização da passada sexta-feira.(Notícia atualizada)