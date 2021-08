“Libertação total” poderá ocorrer ainda antes das autárquicas

Governo reconhece que, com a vacinação a avançar a bom ritmo, é possível que se atinjam os 85% de população vacinada antes de outubro. Começa a ganhar forma a possibilidade das eleições autárquicas decorrerem já com o país libertado de todas as medidas impostas devido à pandemia.

