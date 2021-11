Portugal soma 1.693 casos de covid-19 e nove mortes nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza mais 1.693 casos de covid-19 e nove mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de infeções (556), seguida pela região Norte (472) e pela região Centro (388).Há 486 pessoas internadas nas últimas 24 horas, mais 16 face ao boletim anterior. O número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos é agora de 80, mais quatro face ao boletim anterior.Dos nove óbitos contabilizados neste boletim três mortes foram registadas na região Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo, duas na Madeira e uma no Algarve.Há mais 1.770 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas.(notícia atualizada)