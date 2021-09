Portugal soma 663 casos de covid-19 e 12 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Covid-19: uma em cada 250 pessoas vacinadas foram infetadas

Portugal contabiliza mais 663 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS), revelado esta segunda-feira, dia 6 de setembro. É o valor mais baixo de infeções desde 14 de junho, o que poderá estar relacionado com o dia da semana já que ao domingo há, tradicionalmente, uma quebra na testagem. A atualização diária aponta para 12 mortes.Nas últimas 24 horas foi registada uma subida no número de internamentos: há mais 17 pessoas internadas, elevando para 682 o número total de pessoas internadas. Há registo de mais duas pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, elevando este número para 140.O boletim da DGS indica que há mais 1.109 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia em Portugal há registo de 987.935 mil pessoas recuperadas da doença.O boletim da DGS atualiza esta segunda-feira a matriz de risco, revelando novos dados sobre a incidência e o Rt.O Rt -- que mede a taxa de transmissibilidade -- a nível nacional caiu de 0,96 na última sexta-feira para 0,92. Considerando apenas o continente, a descida foi de 0,97 para 0,93.No que diz respeito à incidência nacional, esta caiu de 295,5 pessoas por cada mil habitantes para 276 e, no continente, passou de 302,6 para 283,8.(notícia atualizada)