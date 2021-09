Portugal soma mais 2.830 casos de covid-19 e 9 mortes. 848 casos não foram contabilizados no boletim de ontem

Leia Também Portugal tem feito trabalho muito bom na vacinação contra a covid-19, diz centro europeu

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) dá conta de que Portugal soma mais 2.830 casos de covid-19 e 9 mortes, de acordo com os dados conhecidos esta quinta-feira, 2 de setembro. A DGS nota que, por erro informático, parte dos casos referem-se a ontem, mas não foram incluídos no boletim de quarta-feira."Os dados apresentados no relatório de hoje incluem um total de 848 casos que, por constrangimento informático, não foram reportados no boletim de ontem", explica a DGS. Desse número, a região Norte concentrou o maior número de casos, com 407 novas infeções, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 208 casos.Segundo o boletim desta quinta-feira, são contabilizados 1.075 casos de infeção na região Norte (668 excluindo os dados de ontem), sendo esta a região do país que concentra o maior número de casos. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região com mais casos, totalizando 854 novos casos (646 retirando os casos não contabilizados ontem pelo erro informático).Nas últimas 24 horas morreram mais 9 pessoas em Portugal devido à covid-19, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 17.766. Na distribuição geográfica, Lisboa e Vale do Tejo registou 3 óbitos, seguida pela região Centro e Alentejo, ambas com 2 mortes.O número de internados subiu nas últimas 24 horas. Há registo de mais 14 pessoas internadas, elevando o número para 695 pessoas. Há ainda mais 9 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos nas últimas 24 horas, subindo o total de internamentos em UCI para 140.Nas últimas 24 horas, 2.137 pessoas recuperaram da covid-19.(em atualização)