Portugal supera 100 mil casos de covid-19 em dia com mais 17 óbitos

Nas últimas 24 horas o número de novos casos de infeção pelo coronavírus em Portugal ascendeu a 1.949, levando o total desde o início da pandemia a superar pela primeira vez a fasquia dos 100 mil infetados, o que representa perto de 1% da população portuguesa, revelou esta segunda-feira, 19 de outubro, a Direção-Geral de Saúde (DGS).



No que se refere aos óbitos, foram contabilizadas mais 17 vítimas mortais, aumentando o número de mortes pela doença para 2.198. Ontem tinham sido reportadas 19 vítimas mortais.



O número de infetados em 24 horas compara com os 1.856 reportados ontem (referente a sábado, que o primeiro dia em cinco com menos de 2 mil casos). O número total de infetados é agora de 101.860.

Os casos recuperados totalizam 59.996, um aumento de 966 face ao anterior registo. No últimos dois dias tinham sido registados mais de mil recuperados em cada um.

O número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 39.696, mais 966 do que na véspera e o número mais alto desde o início da pandemia, correspondendo a 38,97% do total de casos.



A média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 1.992,4, uma subida face aos 1.892,4 de ontem e que representa um máximo histórico.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 213,4 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 201,6,1 de ontem.



Internados quase duplicam em outubro





O relatório da DGS mostra que há mais 88 pacientes internados, que elevam o total para 1174, o número mais alto desde 20 de abril. No início deste mês estavam 682 doentes internados, pelo que o registo quase duplicou em 19 dias.

Quanto aos doentes internados em unidades de cuidados intensivos são agora 165, mais 10 do que ontem e um máximo desde 29 de abril.



A taxa de letalidade, que compara os óbitos com os casos confirmados, situa-se em 2,16%, abaixo dos 2,18% da véspera e o valor mais baixo desde 31 de março.

Norte volta a ter mais de metade dos casos

A região Norte registou 987 novas infeções nas últimas 24 horas (primeiro dia em seis abaixo dos mil), o que corresponde a 51% do total de novas infeções no país. O Norte contabiliza agora 40.436 infetados desde o início da pandemia.



Os novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) ascenderam a 749, que colocaram o total nos 48.161 casos.

Dos restantes, 133 foram no Centro, 35 no Alentejo, 32 no Algarve, 7 nos Açores e 6 na Madeira.





No que respeita aos óbitos, 3 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 12 foram no Norte e 2 no Centro.



O Norte contabiliza 971 vítimas mortais desde o início da pandemia, LVT soma 884, o Centro regista 279, o Alentejo contabiliza 27, o Algarve 22 e os Açores 15. Na Madeira ainda não foi registado qualquer óbito.

