Portugal tem mais 594 infetados e 1 morte por covid. Rt sobe e leva país para zona amarela

Portugal registou nas últimas 24 horas 594 novos casos de infeção, o valor mais elevado desde 22 de abril, segundo o relatório diário da Direção Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira, 26 de maio. O mesmo relatório dá ainda conta de 1 morte em todo o território nacional.







Quarta-feira é também dia de atualização do índice de transmissibilidade e incidência a nível nacional, que registam ambos aumentos. O Rt é nesta altura de 1,07 em todo o país e apresenta o mesmo valor apenas para o continente. Já a incidência regista 57,8 casos por 100 mil habitantes a nível nacional para a média dos últimos 14 dias e é de 54,4 para o território continental.





Portugal entra assim cada vez mais no quadrante amarelo da matriz definida pelo Governo como guia ao desconfinamento, sobretudo por causa do ritmo de transmissibilidade do vírus. A incidência mantém-se abaixo do limite de 120 casos por 100 mil habitantes.





Apesar da tendência crescente de novos casos notada nos últimos dias, os cuidados de saúde permanecem pouco afectados. Esta quarta-feira estão 233 pessoas internadas em enfermaria – menos quatro nas últimas 24 horas – e 53 nas unidades de cuidados intensivos (UCI) – mais uma do que na terça-feira.



A DGS dá também nota de mais 417 recuperados da doença (807.065 desde o início da pandemia), o que eleva o número de casos ativos no país em 176, para os 22.347.



Em vigilância estão também 20.613 contactos, mais 762 face aos dados apresentados na terça-feira.



Valor mais alto para Lisboa e Vale do Tejo desde 11 de março

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo reforça o estatuto de líder no crescimento do número de novos casos ao apresentar 280 novas infeções nas últimas 24 horas. Desde 11 de março que a região não registava um valor tão elevado.



Segue-se o Norte com 185 novos casos, o Centro com 64, Algarve com 18 e Alentejo com 13.



A única morte registada nas últimas 24 horas aconteceu na Madeira que, apesar disso, se apresenta como a região com menor número de novos casos em todo o país. São oito novas notificações. Este foi o primeiro óbito na Madeira desde 27 de março. Os Açores apresentam mais 26 casos de infecção.