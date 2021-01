Portugal vacinou 70 mil pessoas contra a covid-19 em 12 dias

O Governo anunciou esta sexta-feira que foi atingida a fasquia das 70 mil pessoas em Portugal vacinadas contra a covid-19.

"Até ao momento, já foram administradas 70 mil vacinas em Portugal continental", refere uma nota à comunicação social, onde acrescenta que "este número pode ser consultado, a partir de hoje, nas plataformas online do Ministério da Saúde e do Governo, garantindo transparência em todo o processo de vacinação".

Um dos sites para o efeito é este.

Tal como noutros países da União Europeia, o plano de vacinação em Portugal arrancou a 27 de dezembro, pelo que foram necessários 12 dias para vacinar 70 mil pessoas (quase 6 mil por dia), o que representa menos de 1% da população.

O primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech chegou a Portugal no final de dezembro e foi depois complementado com um segundo contingente de 70.200 doses, que se traduziu num acumulado de 79.950 doses para o arranque do plano de vacinação, destinado primeiramente a profissionais de saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) tem a responsabilidade de executar o plano, que prevê vacinar até abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pela 'task-force': pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.

A primeira fase de vacinação, que decorre até ao final de março de 2021, tem prevista a chegada de 1,2 milhões de doses de uma vacina que é facultativa, gratuita e universal.



A presidente da Comissão Europeia anunciou esta manhã um acordo com a Pfizer e BioNTech para que os países possam adquirir mais 300 milhões de doses da vacina contra a covid-19.