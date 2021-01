Portugal com mais 9.478 casos e 111 mortes por covid-19

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 9.478, após o recorde ontem atingido (10.176),para um total de 476.187, de acordo com os dados revelados este sábado, 9 de janeiro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, aumentaram em 111 nas últimas 24 horas, depois do máximo absoluto registado ontem (118), elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 7.701.

Foi o segundo pior dia de sempre em óbitos e o terceiro em novos casos, confirmando a evolução preocupante da pandemia em Portugal e explica o facto de o primeiro-ministro ter admitido, na quinta-feira passada, adotar medidas mais restritivas a partir da próxima semana.

António Costa admite um confinamento semelhante ao de março do ano passado, embora descarte o encerramento das escolas. António Costa avançou a possibilidade de endurecer as restrições já no dia 12, não esperando pelo próximo estado de emergência, após a reunião com os especialistas no Infarmed.





O número de internamentos somou 104 nas últimas 24 horas, menos 14 pessoas internadas face a ontem, num total de 3.555 pacientes.

O número de doentes em cuidados intensivos é agora de 540 pacientes, mais quatro do que ontem.

Já o número de doentes recuperados cifrou-se em 5.899 nas últimas 24 horas, contra 4.480 no dia anterior, aumentando o total de recuperados para 366.080.

Mas os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 3.468, para 102.406 infeções ativas.





Região Norte com mais de um terço dos novos casos

A maioria dos novos casos reportados localiza-se na região Norte, que soma mais 3.377, elevando o total da região para 232.303.

Já Lisboa e Vale do Tejo (LVT) conta agora com 155.643 casos, mais 3.099 do que ontem.





Dos restantes novos casos, 2.074 foram no Centro (para um total de 59.560), 582 no Alentejo (totalizando 14.404), 326 no Algarve (levando o número para 9.910), 67 nos Açores (para um total de 2.354) e 43 na Madeira (somando agora 2.013).





Quanto aos óbitos, a maioria foi em Lisboa e Vale do Tejo, com 44 mortes nas últimas 24 horas. Seguem-se a região Norte, com 29, enquanto o Centro registou 25.

Houve 11 mortes no Alentejo e duas no Algarve.

Os Açores e a Madeira não registaram óbitos no último dia.

Em termos acumulados, o Norte totaliza 3.436 mortes, Lisboa e Vale do Tejo soma 2.689, o Centro contabiliza 1.144, o Alentejo 308, o Algarve 84, os Açores 22 e a Madeira 18.





Morrem mais homens do que mulheres, mais casos entre os 20 e os 59 anos

Desde o início da epidemia de covid-19 em Portugal morreram 4.014 homens e 3.687 mulheres com a doença, a maior parte com idades acima dos 80 anos.

A maior incidência de casos verifica-se entre os 20 e os 59 anos.

Foram diagnosticados com infeção pelo novo coronavírus 261.901 mulheres e 214.122 homens.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.914.057 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.





(Notícia atualizada às 14:21)