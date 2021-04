Sondagem: Pós-pandemia dos portugueses terá menos idas a festas, centros comerciais e restaurantes

Leia Também Famílias mais caseiras mudam radicalmente hábitos de consumo

Leia Também 45% dos portugueses alteraram os hábitos de consumo durante a pandemia

Leia Também UE estuda várias opções para facilitar viagens este verão

A pandemia poderá chegar ao fim, mas as alterações que trouxe aos hábitos de consumo vieram para ficar. Quando a pandemia estiver controlada, mais de metade da população admite que irá mudar estes hábitos, com destaque para a ida a grandes festas, a centros comerciais ou mesmo a restaurantes, atividades que vão passar a ser feitas com menor frequência.Estas são algumas das conclusões de uma sondagem realizada pela Intercampus para a CMTV/CM e o Jornal de Negócios, que inquiriu mais de 600 pessoas entre os dias 7 e 13 de abril.De acordo com a sondagem, mais de metade (52,3%) dos inquiridos pensa mudar os seus hábitos de consumo quando a pandemia estiver controlada. Entre o leque de hábitos que poderão vir a ser alterados, há dois que se destacam: 74,8% admite que irá evitar festas com muita gente e outros 60% dizem que vão passar a ir menos a centros comerciais.Mas também no alojamento e restauração haverá mudanças. Quase metade (49,3%) planeia ir menos vezes aos restaurantes, embora outros 46% não estejam a pensar alterar este hábito. Ao mesmo tempo, a maioria espera fazer menos viagens de trabalho.Já no que diz respeito a viagens turísticas, mais de 58% afirma que não fará alterações neste campo. Mas quase metade dos inquiridos diz que irá menos a hotéis. Deverão ganhar força, assim, as casas de férias, o alojamento local, ou projetos turísticos rurais, por exemplo.Outros dos hábitos que vieram para ficar são aqueles que estão relacionados com a higiene: quase 70% planeia continuar a usar máscara e mais de 87% afirma que irá continuar a usar álcool-gel com frequência.Se os hábitos de consumo vão alterar-se, as férias vão sofrer menos mudanças. Cerca de 38% dos inquiridos admite que não irá sair da sua residência habitual no verão, mas a Intercampus nota que este valor "inclui as pessoas não têm férias", concluindo-se que este não será, assim, um cenário "muito diferente do habitual no que diz respeito às férias dos portugueses".Para os que contam fazer férias fora da zona de residência, Portugal será o destino de eleição. Quase dois terços dos inquiridos (65,2%) planeia fazer férias em Portugal e outros 19% esperam fazer férias tanto em Portugal como no estrangeiro, enquanto só 12% antecipa que irá fazer férias apenas no estrangeiro.Numa análise por regiões, é em Lisboa que se encontra a maior parte dos inquiridos que planeiam fazer férias fora de casa. Nesta região, 41,5% diz que irá fazer férias fora da zona de residência, a maior percentagem de todo o país. Já no Algarve, só 23% dos inquiridos contam viajar nas férias, a menor proporção encontrada nos resultados desta sondagem.