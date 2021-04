Fronteiras com Espanha podem abrir já a 1 de maio

Leia Também Restauração quer fim dos limites horários já no próximo fim de semana

As fronteiras entre Portugal e Espanha, encerradas para conter a propagação da covid-19, deverão abrir já este sábado, dia 1 de maio, noticia o jornal Público . O diário refere que a decisão resulta de um despacho conjunto de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, e de Marta Temido, a ministra da Saúde.A decisão poderá ser conhecida esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros (CM). Também será na reunião do CM que será decidido se a quarta fase de desconfinamento arranca a 3 de maio - como havia sido antecipado no plano de desconfinamento, conhecido a 11 de março - ou se é feita alguma antecipação para dia 1 de maio.Antecipando a fase de desconfinamento para sábado, escreve o Público, seria possível responder aos pedidos da restauração, que tem pedido o alívio das restrições que vigoram atualmente. Até aqui, só é possível frequentar restaurantes e esplanadas até às 13h ao sábado e domingo. Ao antecipar a quarta fase do desconfinamento, os restaurantes já poderiam servir jantares ao fim-de-semana.A quarta e última fase do plano de desconfinamento especifica que os cafés, restaurantes e pastelarias podem laborar sem restrições de horário.