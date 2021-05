Quatro concelhos com regras de 19 de abril. Resende avança para regras gerais do país

Apenas quatro dos 278 municípios de Portugal Continental não estão sujeitos às regras da última fase de desconfinamento, informou esta quinta-feira a ministra da Presidência na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.Arganil e Lamego permanecem com as regras que se aplicavam a 19 de abril, uma vez que se mantêm com uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, afirmou Mariana Vieira da Silva. Já Resende, que se encontrava na fase de 5 de abril avançou para as restrições que vigoram desde 1 de maio, acertando o passo com a generalidade dos municípios.Montalegre, por seu turno, recua para as regras de 19 de abril, enquanto o concelho de Odemira também se vai submeter a essas restrições, quando na semana passada apenas a freguesia de São Teotónio estava com medidas mais rigorosas, as de 5 de abril.Em situação de alerta, ou seja acima de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, encontram-se 10 concelhos, adiantou a ministra. Estão neste patamar os concelhos de Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Golegã, Lagoa, Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão, Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva.