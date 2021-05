Quatro concelhos em risco de voltar a recuar no desconfinamento. Veja no mapa o seu

A incidência da pandemia encontrava-se acima dos 240 casos por 100 mil habitantes - o limiar que se for registado em duas avaliações semanais consecutivas leva a recuar no desconfinamento - em cinco concelhos de Portugal, quatro dos quais em Portugal Continental, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).



Os dados, que abarcam o período de 22 de abril a 5 de maio, revelam que estão em risco de voltar para trás no processo de alívio de restrições os concelhos de Arganil, Cabeceiras de Basto, Lamego e Oliveira do Hospital. Também o município açoriano de Lajes das Flores supera o limiar dos 240 casos, mas as regras do desconfinamento apenas se aplicam no Continente.



Assim, Arganil, Lamego e Oliveira do Hospital arriscam, caso permaneçam acima dos 240 casos na próxima semana, a voltar a estar sujeitos às regras da terceira fase do desconfinamento. Já Cabeceiras de Basto recua agora para essa terceira fase e, caso continue neste patamar de incidência, poderá baixar mesmo para as regras de 5 de abril.



Existem ainda 31 concelhos que superam o limiar dos 120 casos por 100 mil residentes mas estão abaixo dos 240. Destes, 24 são em Portugal Continental, incluindo Odemira, onde as medidas mais restritivas apenas se aplicam em duas freguesias.



Os municípios neste escalão de incidência, caso repitam esses valores na próxima avaliação, não poderão avançar para eventuais novos alívios de restrições que o Governo venha a decidir.











Dos 308 concelhos de Portugal, a incidência subiu em 80 face aos valores reportados na passada sexta-feira. Em contrapartida, a situação melhorou em 160 municípios. Em 68 não se registou qualquer alteração.As maiores descidas foram observadas nos concelhos de Aljezur (-376), Odemira (-335) e Porto Moniz (-256).Já os municípios onde a situação mais se agravou foram os de Arganil (+354), Lajes das Flores (+273) e Alvaiázere (+137).Em termos absolutos, entre 22 de abril e 5 de maio Lisboa foi o concelho que maior número de novos casos registou: 341. No entanto, o município da capital é também o mais populoso do país.Seguiram-se Vila Nova de Gaia, com 225 novos contágios, e Paredes, com 195. Desta forma, Paredes, que tem 86 mil habitantes, registou mais casos do que, por exemplo, Sintra, o segundo município em termos de população, com 391 mil residentes.Em 79 dos 308 concelhos portugueses não foi registado qualquer novo caso.