Só cinco concelhos ficam para trás no desconfinamento e 23 ficam sob alerta. Saiba quais

No concelho de Odemira, concretamente nas freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, aplica-se as regras que vigoraram na primeira fase do desconfinamento – a 15 de março:



Cerca sanitária nas freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve Encerramento de: Esplanadas; Lojas até 200 m2 com porta para a rua; Ginásios; Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.



Proibição de: Feiras e mercados não alimentares; Modalidades desportivas de baixo risco;



Permite-se o funcionamento de: Comércio ao postigo; Comércio automóvel e mediação imobiliário; Salões de cabeleireiros, manicures e similares, após marcação prévia; Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais; Parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer; Bibliotecas e arquivos;





aplica-se as regras que vigoraram na primeira fase do desconfinamento – a 15 de março: Nos concelhos de Carregal do Sal e Resende , aplicam-se as regras do dia 5 de abril. Assim: Permite-se: Funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua; Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal) Funcionamento de esplanadas (com a limitação máxima de 4 pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins de semana; Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco; Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo; Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo; Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.





, aplicam-se as regras do dia 5 de abril. Assim: Nos concelhos de Cabeceiras de Basto e Paredes , aplicam-se as medidas correspondentes ao dia 19 de abril:





Permite-se a abertura de: Todas as lojas e centros comerciais; Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas), até às 22h30 nos dias de semana ou 13h nos fins-de-semana e feriados; Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos; Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.



Autoriza-se a prática de: Modalidades desportivas de médio risco; Atividade física ao ar livre até 6 pessoas; Realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100 m ²); Casamentos e batizados com 25% de lotação.

, aplicam-se as medidas correspondentes ao dia 19 de abril:

Apenas cinco dos 278 concelhos de Portugal Continental ficam de fora das regras da fase mais recente do desconfinamento após a revisão semanal da situação epidemiológica a nível municipal, anunciou esta quinta-feira o Governo.Face à anterior avaliação, apenas o concelho derecua para as regras de 19 de abril, ou seja as da terceira fase.Já as duas freguesias demantêm-se na primeira fase.permanecem na segunda fase do desconfinamento, enquantocontinua na terceira fase.Portimão sai da primeira fase e fica com as regras aplicáveis à generalidade do país, enquanto Aljezur sai da segunda para a quarta fase e Miranda do Douro e Valongo sobem da terceira para a quarta fase.Assim, apenas as duas freguesias de Odemira estão sujeitas às restrições mais apertadas, que se aplicavam a 15 de março, enquanto Carregal do Sal e Resende estão no patamar seguinte e Cabeceiras de Basto e Paredes seguem as regras de 19 de abril.A ministra da presidência indicou que quanto aos concelhos que se encontram em alerta, ou seja com mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, 17 mantiveram-se, nove baixaram desse patamar e outros seis entraram para este intervalo de incidência.Contas feitas, há agora 23 municípios em situação de alerta.AlpiarçaAlvaiázereArganilBejaCastelo de PaivaCorucheFafeFigueiró dos VinhosFornos de AlgodresGolegãLagosLamegoMelgaçoOliveira do HospitalPaços de FerreiraPenafielPenichePonte da BarcaPonte de LimaSanta Comba DãoTábuaVale de CambraVidigueira(notícia atualizada)