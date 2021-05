Regiões espanholas querem acabar com uso obrigatório de máscara

Emiliano García-Page que, ainda assim, defende que este tem que ser um esforço comum a nível nacional. "Propomos ao Governo e ao resto das comunidades que seja uma decisão a maturar nas próximas semanas", apelou García-Page.

A ideia é que as máscaras deixem de ser obrigatórias nos espaços públicos e ao ar livre, segundo avança o jornal espanol El País.A dar força à proposta da região de Castela-Mancha estão os dados epidemiológicos recolhidos pelo país, que evidencia um aceleramento do ritmo de vacinação e um número cada vez mais reduzido de novos contágios.Ao apelo de García-Page respondeu já a comunidade de Madrid que anunciou estar também a ponderar o levantamento da medida.Já a presidente das ilhas Baleares, Francina Armengol defende que a medida terá que ser tomada de acordo com a incidência em cada região, adiantando que "nas Baleares não estamos ainda em posição de ponderar retirar a obrigatoriedade de máscara".Segundo o site Our World In Data (OWID) que compila dados epidemiológicos de vários países, Espanha apresentava no dia 30 de maio uma média a 7 dias de 98,40 casos por milhão de habitantes e 37,87% da população vacinada com uma dose no dia 27 de maio (dados mais recentes disponíveis).