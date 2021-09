Governo vai manter máscaras obrigatórias em espaços fechados

Leia Também Regiões espanholas querem acabar com uso obrigatório de máscara

O Governo deverá manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados, como meio de proteção contra a covid-19. A notícia foi avançada esta quinta-feira, 16 de setembro, pelo jornal Público A decisão deverá ser tomada na próxima reunião do Conselho de Ministros, agendada para 23 de setembro, onde serão afinadas as regras de saúde pública a seguir no âmbito da pandemia.Segundo o jornal, o país vai antecipar o avanço para a terceira fase de desconfinamento, desde que se confirme na próxima semana que 85% da população tem a vacinação completa contra a covid-19. A reunião será também uma oportunidade para revisitar as regras da terceira fase, que já tinham sido definidas em julho. Ainda assim, o Executivo quer evitar a ideia de uma "libertação total", preferindo uma passagem gradual à normalização.Os últimos dados recolhidos pela Our World in Data indicam que o país tem neste momento uma taxa de vacinação de 81,1%, a mais alta de entre todos os países que reportam números.