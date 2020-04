O número de novos casos confirmados no Reino Unido diminuiu face à véspera e as mortes também baixaram.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido soma já 98.476 casos confirmados e 12.868 óbitos, o que representa uma taxa de letalidade - número de mortes por casos confirmados - de 13,07%, uma das mais elevadas do mundo.



No entanto, estes dados apenas se referem às mortes em ambiente hospitalar. Segundo dados divulgados ontem pelo Gabinete Nacional de Estatística (ONS) britânico, incluindo as mortes nos lares de idosos o número de vítimas mortais real deverá ser, pelo menos, 15% superior o que colocaria o total de óbitos em cerca de 14.800.

O Reino Unido registou 4.603 novos casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas e mais 761 vítimas mortais, anunciou esta quarta-feira o governo britânico.Os dados de hoje são inferiores aos da véspera, quando foram contabilizados 5.252 novos infetados e 778 mortes.