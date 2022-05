Restaurantes querem o regresso do uso obrigatório de máscara

Os restaurantes querem o regresso das máscaras para combater a propagação de novos casos de covid-19, revela um comunicado da PRO.VAR - uma organização que representa os restaurantes.





"Na sequência das declarações do diretor de urgências de medicina interna do Hospital S. João, que referiu: "(…) a situação é grave (…) estamos a chegar às 08:00 de cada dia sem nenhuma vaga no hospital", a PRO.VAR entende que este é o momento de voltarmos ao regresso das máscaras no interior dos estabelecimentos", apela a organização.





A PRO.VAR está ainda preocupada com o facto de esta nova onda de casos poder agravar a escassez de mão de obra na restauração: "a escassez de trabalhadores nos restaurantes é hoje uma realidade e qualquer elemento que fique em isolamento causa grandes constrangimentos ao normal funcionamento do mesmo", acrescenta.





A associação dá ainda conta que "já são inúmeros os restaurantes que estão a reportar esta preocupação, alguns acabam por fechar, por falta de pessoal, seja de cozinha ou de sala".





Assim, a PRO.VAR apela a que volte a ser obrigatório o uso de máscaras de forma a superar o facto de vários colaboradores do setor "estarem a recusar" o uso de máscara.