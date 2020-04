Rio quer que Governo que alargue linhas de crédito a empresas para 10 mil milhões

O líder do PSD pediu hoje ao Governo que alargue de três para 10 mil milhões de euros as linhas de crédito às empresas devido à crise provocada pela covid-19.

A medida faz parte de um pacote apresentado como contributo do PSD para "atenuar a crise no imediato" e, diz Rio, representa um "custo adicional de 300 milhões de euros relativamente às medidas que o governo já se propôs investir". A medida faz parte de um pacote apresentado como contributo do PSD para "atenuar a crise no imediato" e, diz Rio, representa um "custo adicional de 300 milhões de euros relativamente às medidas que o governo já se propôs investir".

O líder do PSD pediu hoje ao Governo que alargue de três para 10 mil milhões de euros as linhas de crédito às empresas devido à crise provocada pela covid-19, apelando ao financiamento europeu de um pacote de apoios."A proposta que talvez seja mais relevante é redefinir as linhas de crédito às empresas e aos empresários em nome individual dos atuais três mil milhões de euros para os 10 mil milhões de euros. Sendo que a garantia do Estado deve ser sempre de 90% e as microempresas devem ficar isentas das comissões de gestão e acompanhamento cobradas pela banca", explicou Rui Rio, numa conferência de imprensa realizada na sede distrital do Porto, transmitida em direto pelas redes sociais.