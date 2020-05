Rússia passou a ser o epicentro europeu da pandemia

A Rússia ultrapassou a marca de 200.000 casos confirmados de covid-19, com um elevado número de contágios diários, o que a torna o país mais afetado da Europa na última semana.





A Rússia registou este domingo, 10 de maio, 11.012 novos casos de contágio com covid-19, elevando para 209.688 o total desde o início da pandemia, disseram as autoridades russas.





O número de mortes na Rússia permanece relativamente baixo, em 1.195, segundo as estatísticas hoje divulgadas pelas autoridades, enquanto o número de novos casos positivos continua acima dos 10.000 pelo sétimo dia consecutivo.





As autoridades russas dizem que o aumento no número de casos, ao longo da semana passada, é explicado pela multiplicação de testes realizados - 5,4 milhões de acordo com a contagem de hoje - e não por uma aceleração da propagação, o que pode explicar a baixa mortalidade.





O objetivo da triagem em massa é rastrear casos assintomáticos ou leves de covid-19, que não são necessariamente contados em outros países, devido à falta de acesso a testes.





Mas alguns especialistas na Rússia duvidam desta versão oficial e da veracidade das estatísticas de mortalidade.





Michael Ryan, diretor executivo de emergências em saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse na sexta-feira que "a Rússia provavelmente está a passar por uma epidemia tardia".





Moscovo, o epicentro da epidemia na Rússia e na Europa, estendeu o confinamento até final de maio, permitindo que apenas algumas atividades reabram.





A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 276 mil mortos e infetou mais de 3,9 milhões de pessoas em 195 países e territórios.





Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.





A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.