Segunda vaga faz tremer recuperação económica

A recuperação da economia na Zona Euro - Portugal incluído - está em curso e em linha com o esperado. A avaliação é de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), e chegou ontem acompanhada da melhoria da projeção dos técnicos do BCE para o PIB da Zona Euro. Mas com uma recessão ainda de 8%, todo o cuidado é pouco: a pandemia avança e a segunda vaga é já uma certeza....