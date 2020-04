Serviços públicos começam a reabrir a 4 de maio. Lojas de cidadão só em junho

Repartições de Finanças e conservatórias vão reabrir ao público a partir da próxima segunda-feira, 4 de maio. Já as lojas do cidadão só reabrirão a 1 de junho, anunciou esta quinta-feira o Governo.

Balcões desconcentrados de serviços públicos com atendimento ao público, como repartições de Finanças ou conservatórias vão voltar a reabrir ao público já na próxima segunda-feira, 4 de maio. Haverá, no entanto, regras obrigatórias, nomeadamente o uso obrigatório de máscara. O atendimento apenas poderá acontecer por marcação prévia, online ou por via telefónica.

As lojas de cidadão, onde há um conjunto de serviços reunidos no mesmo espaço e, por isso, uma maior tendência para aglomerações de pessoas, só reabrirão a 1 de junho, de acordo com o calendário estabelecido pelo Governo e aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.



Também já na próxima segunda-feira, ficam de novo abertas ao público as bibliotecas e arquivos e, duas semanas depois, a 18 de maio, poderão retomar a sua atividade os museus, monumentos e palácios, galerias de arte e similares. Aqui a regra será que não poderão estar mais do que cinco pessoas por cada 100 m2.