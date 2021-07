Situação da pandemia agravou-se em 222 concelhos numa semana. Como está o seu?

A incidência da pandemia continua a aumentar na grande maioria dos concelhos portugueses, numa altura em que são já 90 os municípios do continente em risco elevado ou muito elevado, abrangendo mais de 6,6 milhões de pessoas. Veja no mapa a situação no seu concelho.

