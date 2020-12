Tensões entre a pandemia e a proteção de dados

A situação de pandemia que levou o país a entrar em Estado de Emergência, veio colocar um conjunto de questões em torno da proteção e tratamento de dados, com a Comissão Nacional de Proteção de Dados a receber inúmeros pedidos de esclarecimento, de particulares e de gestores de dados, e a ter de se pronunciar por diversas vezes. O equilíbrio nem sempre é fácil, estando em causa dados delicados como as que respeitam à saúde dos envolvidos. Podem ou não as pessoas ser obrigadas a medir a temperatura? E a fazer testes covid? E quais as implicações do uso da app anti-covid?

