Vacina da J&J também vai ser produzida pela Merck

O presidente Jor Biden vai anunciar esta terça-feira que a Merck & Co vai ajudar a Jonson & Johnson na produção da vacina que esta última farmacêutica desenvolveu ara fazer face à covid-19.





Esta colaboração entre rivais acontece numa altura em que os governos estão a trabalhar no objetivo da imunização no sentido de prevenir,também, o desenvolvimento de novas estirpes do vírus.





O secretário adjunto de comunicação, Kevin Muñoz, afirmou no seu Twitter que Biden vai anunciar esta "parceria histórica", que foi noticiada em primeira mão pelo Washington Post. O anúncio deverá ser feito em declarações durante a tarde.





A vacina da Johnson & Johnson teve a luz verde das autoridades de saúde norte-americanas para ser usada neste sábado. Esta tornou-se assim a terceira vacina a ter autorização para ser aplicada em território norte-americano. A empresa disponibilizou de imediato 3,9 milhões de doses, as quais já estão a ser transportadas, e prometeu entregar mais 16 milhões no final do mês.





O governo norte-americano afirma ainda continuar a trabalhar com a J&J de forma a expandir a capacidade de produção desta farmacêutica, cuja vacina requer apenas a tomada de uma dose.