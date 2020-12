Vacina da Moderna tem potencial para imunidade duradoura

A Moderna anunciou que os participantes na fase 1 do estudo da sua vacina mRNA-1273 mantiveram elevados níveis de anticorpos neutralizadores da doença ao longo de 119 dias a seguir à primeira vacinação.

O estudo foi levado a cabo pelo Instituto norte-americano das Alergias e Doenças Infecciosas.

"Estes dados reforçam o nosso otimismo ao esperarmos que o elevado nível de eficácia recentemente demonstrado pela mRNA-1273 para evitar a covid-19 seja duradouro", sublinhou Tal Zaks, diretor do departamento médico da Moderna, citado pela Bloomberg.

Recorde-se que a biotecnológica norte-americana, que já solicitou ao regulador dos medicamentos nos EUA autorização para o uso da vacina em situações de emergência, anunciou uma eficácia de 94,1% na terceira fase de ensaios clínicos.

A empresa reafirmou esta noite a expectativa de ter cerca de 20 milhões de doses disponíveis nos EUA no final deste ano.

Além disso, prevê ter entre 100 e 125 milhões de doses disponíveis a nível mundial no primeiro trimestre de 2021 – com 85 a 100 milhões dessas doses nos EUA e 15 a 25 milhões fora do país.

No passado dia 24 de novembro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou ter celebrado contrato com a Moderna para assegurar até 160 milhões de doses (que têm um preço unitário previsto de 21 euros) da sua vacina contra a covid-19. Foi o sexto contrato de Bruxelas no quadro desta pandemia.