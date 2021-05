Vacinados podem deixar de usar máscaras nos EUA

O Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) dos EUA divulgou esta quinta-feira diretivas que isenta da utilização de máscara e de distanciamento social, na maioria dos espaços, as pessoas totalmente vacinadas nos Estados Unidos.O organismo espera que a medida leve mais norte-americanos aos postos de vacinação.Há, contudo, restrições que o CDC considera que deverão manter-se em vigor. É o caso da utilização de máscaras em comboios e aviões, hubs de transportes ou zonas de circulação em locais como hospitais ou centros de saúde e consultórios.Mantém-se, ainda assim, a ressalva de que as pessoas possam ser obrigadas a utilizar máscara sempre que requerido por leis ou regulamentos em vigor, onde se incluem diretivas próprias de cada local de trabalho.Em abril, o CDC tinha já decretado que as pessoas totalmente inoculadas poderiam desfrutar de certas atividades ao ar livre, ainda que mantivesse as recomendações para que se utilizasse máscara em espaços públicos.Este é um passo em frente no retorno ao normal e aos dias pré-pandemia para um país que registou o seu pico de novos casos de covid-19 a 2 de janeiro deste ano, com mais de 300 mil notificações. Desde então, o número de novos infetados tinha vindo a estabilizar até meados de abril, quando começou a cair a bom ritmo. Atualmente, a média de casos a sete dias por 100 mil habitantes dos Estados Unidos é de 1.109 casos, segundo o site Our World in Data.