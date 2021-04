"Vamos precisar de uma terceira dose": Cofundador da vacina da Pfizer admite vacinação anual

"Vamos precisar de uma terceira dose, para aumentar a imunidade novamente e aproximá-la de 100%". A afirmação é de Ugur Sahin, cofundador da empresa alemã BioNTech, que desenvolveu a vacina da Pfizer.O cientista disse, num encontro virtual com correspondentes estrangeiros na Alemanha, que a imunidade diminui com o passar do tempo e aconselhou uma terceira dose entre os nove meses e um ano após a toma da segunda dose da vacina.À semelhança de outros cientistas, também Sahin acredita que serão necessárias doses anuais ou a cada ano e meio para garantir a proteção contra a Covid-19, assim como acontece com as vacinas da gripe.A vacina da Pfizer foi a primeira a ser aprovada para uso comercial. É administrada em duas doses com 21 dias de intervalo e garante uma imunidade estimada de 95%.