Cultura vai receber 42 milhões de euros a fundo perdido e sem concurso

O Governo vai avançar com um apoio a fundo perdido e sem necessidade de concurso para todas as entidades coletivas do setor da cultura. "Este não é um ano para concursos", afirmou Graça Fonseca durante a conferência de imprensa, em que quantificou este programa, designado Garantir a Cultura ,em 42 milhões de euros.



Esta dotação respeita a uma "primeira fase", indicou.





"Este programa tem fundamentalmente dois grandes objetivos: apoiar as entidades que exploram as salas de espetáculos ao vivo e cinema", disse a ministra, explicitando que estarão abrangidas todas as entidades coletivas, sejam elas "salas, produtores, agentes, cinemas independentes e associações".





Mas o programa também abrangerá "pessoas singulares, artistas, técnicos e autores", disse Graça Fonseca, garantindo-se assim a "remuneração do trabalho artístico e técnico".





O apoio destina-se às entidades, promotores, produtores e criadores que apresentem uma programação "que pode ser feita em contextos físicos ou digitais".